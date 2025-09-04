Reggio, ‘La Girandola’ un doposcuola che accompagna bambini e ragazzi tutto l’anno – FOTO

Laboratori e attività stimolanti per trasformare lo studio in un'esperienza positiva e costruttiva

Un luogo dove i compiti non sono mai solo compiti. Dove lo studio si intreccia con laboratori, creatività e momenti di crescita personale.

A Reggio Calabria, nel quartiere di Gallico, in Via Privata Marra n. 11, l’Associazione Culturale La Girandola apre le porte a studenti e famiglie con un doposcuola che è molto più di un servizio: è un punto di riferimento per tutta la comunità.

La Girandola un doposcuola per tutti

Alla Girandola, bambini e ragazzi – dalla primaria alla secondaria – trovano tutor qualificati che li seguono passo dopo passo. Non si tratta solo di colmare lacune, ma di imparare un metodo di studio efficace, di acquisire autonomia e fiducia. Accanto al sostegno scolastico, i giovani partecipano a laboratori e attività stimolanti, trasformando lo studio in un’esperienza positiva e costruttiva.

Sempre accanto alle famiglie

La Girandola è vicina ai genitori in ogni momento dell’anno:

aperta anche in estate, con percorsi di recupero e potenziamento.

attiva durante le vacanze scolastiche, per garantire continuità e supporto.

disponibile anche il sabato mattina, con attività dedicate ai più piccoli.

Nei periodi di chiusura delle scuole, i ragazzi possono frequentare mattina e pomeriggio, portare il pranzo a sacco e trascorrere la giornata in un ambiente sereno, familiare e sicuro.

Professionalità e calore familiare

Il segreto della Girandola è il suo staff: tutor esperti che coniugano professionalità e gentilezza, pronti a seguire ogni studente valorizzando le sue capacità e aiutandolo a superare le difficoltà.

Una nuova apertura speciale

Da lunedì 1° settembre 2025 La Girandola è ripartita con un programma rinnovato: doposcuola, laboratori e attività di potenziamento pensati per ogni età.

Associazione Culturale La Girandola

Via Privata Marra, n. 11 – Gallico

Contatti Maestra Mery: 3455885477

associazionelagirandolarc@gmail.com