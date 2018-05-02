Dopo aver trascorso il primo maggio insieme, all’insegna del grande calcio e della buona pizza, l’Hostaria dei Campi raddoppia questa sera con il secondo imperdibile appuntamento con la Champions. A prescindere dalla fede calcistica, gli italiani tiferanno tutti Roma per un match che si preannuncia di straordinario interesse e che si spera possa avere lo stesso esito finale di quello già vissuto qualche settimana addietro, con la remuntada sul Barcellona. La squadra giallorossa proverà a ripetersi nell’incontro di stasera con il Liverpool dopo il 5-2 dell’Anfield, per raggiungere il Real Madrid, già qualificato in mezzo a mille polemiche, per la finalissima della coppa più ambita.

Ed è davvero impossibile perdere questo appuntamento, con lo spettacolo garantito dall’Hostaria dei Campi, grazie a schermi visibili per tutto il locale e la possibilità di goderselo davanti ad una buona pizza.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.7610766