Doppio allenamento congiunto al Pala Valentia con Molfetta

Domani alle 17 e venerdì alle 16 la squadra di coach Kantor ospita l'Exprivia Molfetta di Sabbi e Gulinelli per prepararsi ai Play Off Challenge

In attesa di preparare nel migliore dei modi i Play Off Challenge UnipolSai, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia disputerà domani pomeriggio (ore 17:00) e venerdì pomeriggio (ore 16:00) un doppio allenamento congiunto con l’Exprivia Molfetta. La compagine di coach Kantor, tornata nella giornata di ieri ad allenarsi in vista del match di Gara 1 in casa contro Ravenna (domenica 26 marzo), ospiterà, dunque, la compagine pugliese anch’essa facente parte delle otto squadre (Molfetta affronterà Monza) che si giocheranno l’accesso alla Final Four dei Play Off Challenge UnipolSai in programma sabato 22 e domenica 23 aprile (sede da definire). Un’occasione importante per la compagine giallorossa di potersi confrontare con una squadra di buon lignaggio tecnico come quella allenata dall’ex coach giallorosso Gulinelli e della quale il leader assoluto è Giulio Sabbi, il bomber principe della Regular Season di SuperLega, nonché miglior battitore della fase regolare della stagione. Dunque, appuntamento da non perdere per tifosi e appassionati in vista del ritorno in campo in gare ufficiali.

Nella foto, Barone e Coscione a muro su Joao Rafael nel match di campionato del girone d’andata tra Tonno Callipo e Molfetta (foto di Franco Pirito)