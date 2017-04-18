Doppio appuntamento a Calabria d’autore

Continua senza soste la ricca programmazione della rassegna ”Calabria D’autore”, due gli appuntamenti previsti questa settimana. Si apre venerdì 21 aprile con il romanzo dello scrittore NINO CERVETTINI, ”L’ULTIMO SOLE DI SETTEMBRE” edito FALZEA, sarà una grande emozione per CERVETTINI, in quanto gioca in casa, essendo un Dirigente FS, quindi atmosfera particolare nella Sala Museo ”IL FERROVIERE” con un bel romanzo e con la sapiente conduzione delle bravissime Maria Laura Falduto e Carmela Toscano.

L’altro appuntamento settimanale e’ domenica 23 aprile con il libro della psicologa Maria Laura Falduto con Il capolavoro ”DONNE E SESSUALITA”’ edito Leonida, condurranno un trio

di valenti professionisti, Maria Pia Tucci, Felice Iracà e Maria Celeste Paviglianiti.

Ricordiamo che dalle serate del 21 e 23 aprile,cambia l’orario di inizio della rassegna,

ore 19,15,sempre nella sala museo ”IL FERROVIERE” di PIETRO GERMI, nella stazione FS di

Reggio Calabria S.Caterina.