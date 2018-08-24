Dopo l'Olimpico di Roma il tour estivo porta il cantautore a Soverato e ad Altomonte: le date e i musicisti che lo accompagnano

Dopo il successo della festa della musica di Fabrizio Moro, che lo ha visto protagonista il 16 giugno dello STADIO Olimpico di Roma, il cantautore è già impegnato in un imperdibile tour estivo che lo porterà ad esibirsi sui palchi di tutta Italia! Venerdì 24 agosto l’artista sarà in concerto alla Summer Arena di Soverato (CZ) e sabato 25 agosto sarà all’Anfiteatro Altomonte di Altomonte (CS).

Nel corso del tour Fabrizio sarà accompagnato live da: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari(chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).