Doppio appuntamento con il Progetto Macramè

Si svolgeranno venerdì 17 marzo a Reggio Calabria due iniziative promosse nell’ambito del Progetto Macramè.

Dalle ore 8.30 “Trekking urbano” con i ragazzi e le ragazze dell’ITI “Panella Vallauri”, grazie all’attenta e partecipe collaborazione della prof.ssa Maria Carmela D’Elia, referente per l’istituto scolastico. Un’iniziativa unica, mai realizzata a Reggio Calabria, un viaggio di scoperta per conoscere ed esplorare la città. L’appuntamento è alle 8.30 presso l’Iti “Panella Vallauri” per un’attività che coniuga sport, arte, ambiente e voglia di scoprire gli angoli più nascosti e curiosi della città.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, si svolgerà invece un’attività di recupero del verde comune. Verrà, infatti, pulita, abbellita e presa in carico dai giovani di Macramè un’aiuola della via marina (nei pressi della villa comunale).