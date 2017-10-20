Il Dottor Francesco Perrelli è il nuovo Amministratore Unico dell’Azienda di Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria. L’Assemblea dei Soci dell’azienda titolare del servizio di trasporto pubblico della Città di Reggio Calabria ha ratificato oggi il Decreto di nomina firmato dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha assegnato al Dott. Perrelli la guida dell’Atam.

Reggino, 50 anni, Francesco Perrelli è Dottore commercialista e revisore dei conti, già Presidente del Collegio Sindacale di ATAM SpA, raccoglie il testimone dall’Amministratore Unico uscente prof. Antonino Gatto.

Al termine dell’Assemblea dei Soci di questa mattina il sindaco Giuseppe Falcomatà ha rivolto i suoi migliori auguri di buon lavoro al neo Amministratore Unico estendendoli anche al nuovo Collegio Sindacale dell’Atam, composto dal Presidente Dottor Giuseppe Gullì e dai componenti Dottoressa Sabrina Condemi e Dottoressa Consolata Foti.

In mattinata il sindaco e il nuovo Amministratore Unico, accompagnati dall’Assessore ai Trasporti e Smart City Giuseppe Marino e dal consigliere delegato alle Società Comunali Francesco Gangemi, si sono recati presso la sede degli Uffici Atam di Viale Calabria per un primo saluto ai dipendenti dell’Azienda.

Lunedì alle ore 16:00 il sindaco Giuseppe Falcomatà e il nuovo Amministratore Unico Atam Francesco Perrelli incontreranno la stampa presso la sala conferenze del Terminal Bus di piazzale Botteghelle.