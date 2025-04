Prodotti tipici calabresi: un omaggio insieme a frutta e verdura

Ogni prodotto che arriva sulla nostra tavola porta con sé una storia, fatta di mani esperte che coltivano con amore e rispetto per la natura. In un’epoca in cui tutto sembra accelerare, fermarsi a gustare la genuinità di ciò che è davvero buono diventa un vero e proprio lusso.

E proprio in questo spirito, il negozio Prodotti Tipici Calabresi, che ha da poco aperto le sue porte sul Ponte della Libertà, continua a proporre il meglio della nostra terra.

La promozione di maggio per frutta e verdura

Nel mese di maggio, i titolari di Prodotti Tipici Calabresi hanno deciso di rendere ancora più accessibile la qualità che li distingue, con un omaggio per tutti coloro che vogliono portare sulla propria tavola la bontà naturale della stagione.

Frutta e verdura a soli € 1,50 al chilo, per un’esperienza di spesa che unisce convenienza e genuinità, senza mai scendere a compromessi. Un’occasione per arricchire i piatti di ogni giorno con i sapori autentici di ciò che la terra ci regala, con il piacere di sapere che ogni prodotto è scelto con cura.

E non finisce qui: tra le novità arrivate in negozio, c’è il Gin Begamot “Fantastico“, un distillato che esprime al meglio l’essenza del bergamotto calabrese, perfetto per chi ama aggiungere un tocco speciale alla propria esperienza di gusto.

Un punto di riferimento per la tradizione

Il negozio è diventato, in pochissimo tempo, un luogo in cui i residenti e i cittadini di Reggio Calabria si sentono a casa. Un luogo dove la qualità non è solo una promessa, ma una realtà che accompagna ogni acquisto. Ogni prodotto è una celebrazione della Calabria, una terra che ha tanto da offrire.

Maggiori informazioni

Via delle Libertà, 30D, di fronte alla chiesa di San Brunello a Reggio Calabria.

Per rimanere sempre aggiornato, segui tutte le novità sui social di riferimento: Instagram e TikTok.