Dream Theater: nuovo album in vista in autunno?

-di Antonio Cormaci. I Dream Theater, istituzione del progressive – metal statunitense, esperienza musicale tra le più belle anche per i non addetti ai lavori, ritornano, forse, sul palco con un nuovo lavoro, il tredicesimo della loro straordinaria carriera. Dopo il cofanetto “The studio albums 1992–2011”, uscito lo scorso luglio, e il live “Breaking the fourth wall”, pubblicato lo scorso settembre, potrebbe finalmente aggiungersi il tanto sospirato tredicesimo tassello, un album di nuovi inediti: a rivelarlo quasi incidentalmente è stato il frontman James LaBrie a Boston.

Intervistato da una testata locale canadese, Simcoe, il cantante dei Dream Theater avrebbe svelato i piani di lavorazione dell’album, la cui registrazione dovrebbe partire il prossimo febbraio in vista di una pubblicazione da collocare entro la fine dell’autunno 2015. Per il momento, ovviamente, nessun dettaglio è trapelato riguardo alla direzione che il materiale inedito potrebbe prendere, né allo staff che accompagnerà il quintetto in studio, ma è certamente una notizia che ha scosso milioni e milioni di fans. Ma a dire il vero la notizia non è del tutto nuova.

Jonh Petrucci, il celebre chitarrista della band, nonché protagonista indiscusso della scena rock mondiale, già a gennaio del 2014 confessò a Billboard che in cantiere c’erano alcuni pezzi in lavorazione. “Piccole cose, ma i semi sono stati piantati” furono le parole precise. Non resta che aspettare che tutto fiorisca e considerato che i Dream Theater sono una band che alla scena progressive internazionale ha dato proprio tutto, la curiosità circa la novità che potranno donare al pubblico è tanta.