Drones, ecco il nuovo album dei Muse

di Antonio Cormaci – Che il 2015 fosse un anno fertile per alcuni tra i più importanti brand musicali, lo si era capito. Per i Dream theater, Mark Knoplfer e, a quanto pare, anche per i maestosi Muse.

Le voci di corridoio che volevano i Muse proprio a Milano per la registrazione di alcune tracce per un nuovo album, hanno trovato conferma. Lo stesso Matthew Bellamy, frontman della band, ha recentemente confermato le indiscrezioni, aggiungendo anzi che “il prossimo disco dovrà spogliarsi delle cose che abbiamo sperimentato nei nostri due precedenti lavori, ovvero dell’elettronica e di tutte quelle sonorità”.

Un’innovazione, quindi, più che radicale, per una band che nel corso della sua storia ha fatto del sound elettrico e vivace il proprio marchio di fabbrica, con ritmi travolgenti e allo stesso tempo racchiusi in un’ordinata architettura musicale e compositiva.

Oltre la conferma di Bellamy, c’è una notizia ancora più certa. E stavolta è Twitter a dircelo: la band ha ufficialmente comunicato che il nuovo lavoro dei Muse è ufficialmente in lavorazione e che il suo nome è “Drones”, un titolo certamente altisonante ed in netto contrasto con quanto affermato dal vocalist della band.

La curiosità circa questo nuovo lavoro, di cui a dire il vero si ancora troppo poco, riguarda il tema. I Muse hanno infatti deciso di dar spazio, nei loro testi, alla socialità, al genere umano, all’ecologia e, in maniera inquietante, ad una futuribile terza guerra mondiale. Tale possibilità è ulteriormente confermata da un possibile sequel, una seconda parte, di uno dei loro pezzi più celebri, “Citizen Erased”, contenuto in uno degli album più belli della storia del rock, “Originy of symmetry”.

Questa potenziale parte seconda, che nella sua prima versione auspica un rinnovamento del nostro spirito spogliandosi degli errori del passato, potrebbe essere un futuro monito per gli uomini, al fine di spogliarsi delle loro vesti attuali, fatte di sangue e guerre, per vivere una pace con fatica guadagnata nel corso . Sognare non costa niente.