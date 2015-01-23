E’ adesso disponibile il nuovo singolo di DJ-PASO: “Mi timba se mantiene”

di Domenico Suraci – Nasce dalla collaborazione di due importanti deejay “MI TIMBA SE MANTIENE”, dj Paso insieme dj El Dan prodotto dalla casa discografica 3 Sound Record. Collaborano insieme al noto festival Calabrese “Evento People”, emergendo nello scenario latino con massimo risalto. Dopo Rumbeando, Dale bailador e Contento (by el Dan) e Vengo Mandao (by Paso) si uniscono per questa produzione firmata Ivan Bridon. Fuori ora su iTunes al seguente LINK.

Scopriamo insieme chi è questo reggino DOC, diventato un affermato dj.

Antonio Passarino è il suo vero nome, nasce a Reggio Calabria. Già dai primi anni della sua vita inizia a muoversi all’interno della musica come DJ di liscio nel lontano 1999, passando al genere latino nel 2002. Con il passare degli anni, molte furono le sue esperienze anche fuori da Reggio Calabria. Antonio Paso fù Special Guest al Tropicana (MI), Palacavicchi (RM), Zoo Latino (MI), Mangos (MI), Caruso (RM). Nel 2007, Antonio Paso è DJ dell’evento più Grande d’ITALIA, “EVENTOPEOPLE”, cosi continuando fino al 2013.Nel 2011 esce il suo primo singolo “REGRESA” con i Grupo 3, una Bachata Caliente che spopola non solo in italia ma anche all’estero. Nel 2012,prende parte al Festivalatino americando di Milano essendo l’unico Calabrese ad essere ospite a questo EVENTO importantissimo che vede protagonisti tutti i migliori cantanti al mondo di musica latina. Nel Maggio del 2014 esce un altro singolo dal titolo “VENGO MANDAO” insieme a Mario Crespo Martinez. Attualmente Antonio Paso è il DJ di Progetto Salsa.