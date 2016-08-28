“E..state a Torano 2016” prosegue con i Notte Battente

Due serate di tarantelle e pizziche in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, con gruppi calabresi e salentini e la chiusura affidata ai Notte Battente

Fine agosto a suon di tarantelle e pizziche a Torano, nella splendida cornice di Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa.

Una due giorni all’insegna della buona musica popolare calabrese e salentina, organizzata dal comitato “E..state a Torano“, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, e con il prezioso aiuto di tutta la cittadinanza.

Il programma delle due serate

Giorno 27 si esibiranno gli artisti locali dei “Turanosona” ed il gruppo di musica popolare salentina “I Scianari”.

Mentre domenica 28 andranno in scena i “Notte Battente, musica etnico-popolare“, preceduti dalla performance del piccolo e talentuoso organettista, Peppe Passarelli.

Chi sono i Notte Battente

Il gruppo dei Notte Battente di Soveria Mannelli, fondato nel 2013 e di recente costituitosi in Associazione Culturale, si è sempre posto l’obiettivo, in collaborazione con la Pro Loco di Soveria Mannelli, di valorizzare il territorio attraverso iniziative di carattere musicale, culturale e sociale, al fine di promuovere la diffusione e l’approfondimento della tradizione e della musica popolare calabrese e del Sud Italia in generale, ma in particolare della città di Soveria Mannelli, alla quale il gruppo ha dedicato un lavoro di ricerca su testi tipici della tradizione locale, e che verranno inseriti nel primo lavoro discografico.

La passione, la voglia di far da ponte tra passato e futuro, in un presente che non rinnega le tradizioni ma le fa sue e ne è promotore per le future generazioni, è ciò che distingue i componenti del gruppo e dell’Associazione: Angela Bianco (alla voce, castagnette e danze), Salvatore Velino (alla voce, chitarra acustica ed armonica a bocca), Massimo Chiodo (alla voce, fisarmonica, lira e chitarra battente), Vincenzo Perri (al Basso) Benito Totino (al basso), Franco Spezzano (alla batteria), Gianfranco Bianco (al tamburello, tamburi e percussioni), Danilo Perrone (alla chitarra solista), Romina Campolongo (alle danze), Antonio Abbruzzese (responsabile di segreteria).

“Colori, voci e suoni della Calabria” sono le parole con cui ai Notte Battente piace dare inizio alle serate, esprimendo da subito ciò che la loro musica si propone come obiettivo, ovvero quello di farci assaporare la nostra Calabria, trascinando il pubblico in un ballo al chiarore di luna, perriscoprire le origini e le tradizioni della nostra terra, e facendo sì che, con le loro note, si possa vivere una vera e propria notte battente.