Easy Basket ha fatto tappa a Cosenza – FOTO
Il progetto didattico gratuito della Fip ha coinvolto gli istituti comprensivi di San Giovanni in Fiore e Cerisano con minipartite 3vs3 sprint
19 Maggio 2018 - 15:27 | di Eva Curatola
Il 19 maggio 2018 la formazione cestistica marchiata Easy Basket ha fatto tappa a Cosenza: L’Easy Basket “3vs3” è stato protagonista grazie all’Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera San Giovanni in Fiore ed all’Istituto Comprensivo di Cerisano.
L’EasyBasket è un progetto didattico gratuito promosso dalla F.I.P. che si sviluppa nelle Scuole Primarie e segue le linee guida dell’accordo Coni-MIUR per la promozione dello Sport nella Scuola come palestra di vita e prevenzione alla sedentarietà, l’avviamento agli sport di squadra e come contributo alla promozione della cultura della legalità attraverso la pratica del rispetto dell’altro, delle regole e del fair play. Nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa del Minibasket, semplificandone alcuni aspetti e facilitando l’utilizzo delle modalità di gioco, in modo che i bambini siano in grado di giocarlo subito, e i docenti di poterlo gestire senza perdersi in troppe regole e norme applicative.
Il corretto e regolare svolgimento delle attività è stato svolto con professionalità dall’Istruttore Francesco Scarlato che con impegno hanno promosso e offerto la diffusione e l’implementazione dell’attività motoria attraverso giochi e minipartite “3vs3 sprint” alla presenza del Delegato provinciale della Fip di Cosenza Fabio Lorenzi ed il Responsabile delle attività minibasket silane Marco Cundari.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie