Easy Basket ha fatto tappa a Cosenza – FOTO

Il 19 maggio 2018 la formazione cestistica marchiata Easy Basket ha fatto tappa a Cosenza: L’Easy Basket “3vs3” è stato protagonista grazie all’Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera San Giovanni in Fiore ed all’Istituto Comprensivo di Cerisano.

L’EasyBasket è un progetto didattico gratuito promosso dalla F.I.P. che si sviluppa nelle Scuole Primarie e segue le linee guida dell’accordo Coni-MIUR per la promozione dello Sport nella Scuola come palestra di vita e prevenzione alla sedentarietà, l’avviamento agli sport di squadra e come contributo alla promozione della cultura della legalità attraverso la pratica del rispetto dell’altro, delle regole e del fair play. Nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa del Minibasket, semplificandone alcuni aspetti e facilitando l’utilizzo delle modalità di gioco, in modo che i bambini siano in grado di giocarlo subito, e i docenti di poterlo gestire senza perdersi in troppe regole e norme applicative.

Il corretto e regolare svolgimento delle attività è stato svolto con professionalità dall’Istruttore Francesco Scarlato che con impegno hanno promosso e offerto la diffusione e l’implementazione dell’attività motoria attraverso giochi e minipartite “3vs3 sprint” alla presenza del Delegato provinciale della Fip di Cosenza Fabio Lorenzi ed il Responsabile delle attività minibasket silane Marco Cundari.