Ecco gli eventi del weekend dell’associazione Le Muse

Al Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria ancora una serie di eventi che scandiscono la settimana in corso.

Un vero e proprio susseguirsi di manifestazioni continuano ad animare la programmazione – dichiara il presidente Giuseppe Livoti – e questo lo facciamo all’insegna di quel rapporto comunicativo che esalta e promuove il territorio.

Venerdì 6 maggio: il libro La Santità in Politica

Venerdi 6 maggio alle ore 18, 30 presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19, si concludono “I videodibattiti delle Muse” quest’anno dedicati ai 10 comandamenti e seguiti per il nostro pubblico da Paola Abenavoli – critico cinematografico e referente sezione cinema Muse-.

In tale occasione verrà presentato il libro “La Santità in Politica” – Città del Sole Edizioni, a cura dell’avv. Agostino Siviglia.

Da Sturzo a De Gasperi, passando per La Pira, Dossetti e Moro, nel libro si ripercorre quasi un secolo di storia post unitaria, incentrando l’attenzione su alcune fra le figure più rappresentative del cattolicesimo politico italiano. Inoltre il testo contiene, in particolare, le testimonianze dirette della signora Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide De Gasperi; di don Giuseppe Dossetti jr, nipote del Giuseppe Dossetti politico; di Marco Follini, segretario dei giovani della Democrazia Cristiana fra il “77 ed il “78, che ha raccontato la sua esperienza al fianco di Aldo Moro, visto con gli occhi di un giovane che in quegli anni cominciava il suo impegno politico. Saranno presenti alla presentazione oltre Siviglia, il dott. Franco Arcidiaco – Città del Sole edizioni e tutti gli opinionisti presenti durante tutti i videodibattiti dal mese di ottobre ad aprile.

Sabato 7 maggio alla Basilica di San Paolo

Sabato 7 maggio invece alle ore 19, con il Patrocinio del Senato della Repubblica alla Basilica di San Paolo, “Le Muse” ospitano a Reggio Calabria, la promozione della Seconda Edizione Nazionale della Settimana della Consapevolezza sulla CCSVI (acronimo di Insufficienza Venosa Cronico Cerebrospinale). Nel corso della serata parteciperanno Mons. Giacomo D’Anna, l’artista Marilena Cicciu’, il Quintetto Palladio e l’importante e prestigiosa presenza di Gabriele Reccia, presidente nazionale dell’ Associazione CCSVI nella Sclerosi multipla Onlus.