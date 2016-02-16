Venerdì 19 febbraio alle ore 17:00 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio l’APC Circolo Pier Giorgio Frassati presenta il libro la “Santità in Politica”.

Il volume raccoglie le “conversazioni sulla santità in politica” che lo stesso circolo ha organizzato nel corso di un triennio associativo.

Da Sturzo a De Gasperi, passando per La Pira, Dossetti e Moro, nel libro si ripercorre quasi un secolo di storia post unitaria, incentrando l’attenzione su alcune fra le figure più rappresentative del cattolicesimo politico italiano.

Le testimonianze raccolte nel volume

Il volume è il frutto delle testimonianze dirette raccolte con le “conversazioni” sulle vicende umane e politiche dei suoi protagonisti: dalla figlia di Alcide De Gasperi, sig.ra Maria Romana De Gasperi, che ha tracciato un profilo privato e pubblico di suo padre, il grande statista trentino, al nipote di Giuseppe Dossetti, il sacerdote Don Giuseppe Dossetti jr, che ha delineato soprattutto la grande “spiritualità politica” dello zio, a Marco Follini, segretario dei giovani della Democrazia Cristiana fra il “77 ed il “78, voluto proprio da Aldo Moro, del quale ha delineato un profilo visto con gli occhi di un giovane che in quegli anni cominciava il suo impegno politico.

Ma il volume è altresì il frutto dello studio e dell’approfondimento della vita di questi testimoni credenti e credibili di “santità in politica”, da parte di docenti universitari, religiosi e giovani dell’associazionismo cattolico e laico.

Gli interventi alla presentazione

Durante la presentazione del libro interverranno il Vescovo di Reggio Calabria-Bova, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, autore della prefazione al volume; il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, autore della premessa ed il Presidente del Circolo Pier Giorgio Frassati, Agostino Siviglia, autore dell’introduzione al volume, che relazionerà sulla redazione complessiva del libro dallo stesso curata.

Saranno altresì presenti molti dei “conversanti”, che in sostanza sono i coautori del volume stesso, dal prof. Attilio Gorassini, che ha relazionato su don Luigi Sturzo, al prof. Antonino Spadaro, che ha relazionato su don Giuseppe Dossetti, alla Presidente di Azione Cattolica, Ornella Occhiuto, che ha relazionato su Giuseppe Toniolo, solo per citarne alcuni.