A Reggio la presentazione di ‘Calabria, echi e storie di una terra tra due mari’

Un resoconto giornalistico di testimonianze storiche come la presenza dei Pelasgi, gli antichi popoli del mare e dei leggendari Cavalieri Templari in un susseguirsi di miti e storie realmente accadute come Scilla e Cariddi, la strage degli Alberti di Pentidattilo e l’assedio di Amantea, senza tralasciare tesori straordinari come i Bronzi di Riace e molto altro.

Se ne parlerà giovedì 5 Giugno dalle ore 18.30 presso il circolo Reggiosud di via sbarre inferiori 84. Saranno presenti il relatore dr. Cafarelli e l’autrice dr.ssa Daniela La Cava con intermezzi musicali del musicantore Fulvio Cama.

Leggi anche

La Cittadinanza è invitata a partecipare ed intervenire con eventuali domande.