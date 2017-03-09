Eddie Vedder in concerto a Taormina
Unica tappa nel Sud Italia per il leader dei Pearl Jam: il 26 giugno 2017 al Teatro Antico, con biglietti in prevendita da venerdì 10 marzo
09 Marzo 2017 - 15:28 | di Federica Geria
Eddie Vedder, celebre leader della mitica band Pearl Jam, sarà in concerto il 26 giugno 2017 al Teatro Antico di Taormina, unica tappa nel Sud Italia.
Un evento straordinario per la Sicilia che ospiterà il concerto di una leggenda vivente della musica contemporanea. Eddie vanta la produzione di 18 album, di cui 2 come solista, 15 con i Pearl Jam ed 1 con il Temple of the Dog e ammontano a circa 70 milioni i suoi dischi venduti.
Vedder viene considerato oggi uno tra gli artisti più completi del panorama musicale internazionale e il tanto atteso concerto del 26 giugno, organizzato da Carmelo Costa per Musica da Bere srl, viene considerato come il più importante evento in assoluto della stagione al Teatro Antico di Taormina.
I biglietti per la data siciliana saranno in prevendita al pubblico da venerdì 10 marzo nei circuiti Box Office Sicilia e Ticketone. Vendita online solo su www.ticketone.it.
- Box Office Sicilia – tel. 095 7225340 www.ctbox.it
- Box Office Palermo- tel. 091 341960
- Ticketone – www.ticketone.it
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