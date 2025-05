Il Garante Marziale: ‘Basta ipocrisie, educazione sessuale nelle scuole senza compromessi’

«Educazione sessuale a scuola, solo con il consenso dei genitori? No, ministro Valditara. Educazione sessuale come materia curriculare, fondamentale, obbligatoria e senza camuffamenti, utili soltanto al bacchettonismo moralista per preservare uno status quo dove, paradossalmente, bambini e adolescenti vengono “educati” dall’accessibilissima pornografia e senza alcun consenso genitoriale».