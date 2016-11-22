Educ@genda: il diario contro la mafia ideato dal reggino Antonio Federico

Mercoledì 23 novembre presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo Da Feltre-Carducci di Reggio Calabria alle ore 9.30 si svolgerà la presentazione di un diario contro la mafia, progetto ideato dal reggino Antonio Federico, fondatore dell’Accademia del Fumetto, nonché componente della commissione antindrangheta della Regione Calabria.

Educ@genda: un diario illustrato con vignette e foto

Federico presenterà la sua Educ@genda – Pillole di legalità, una sorta di diario-progetto, un prodotto ricco di vignette, fotografie, illustrazioni e pagine dedicate a uomini che ogni giorno lottano contro la mafia. Il tutto per sensibilizzare contro la cultura mafiosa e insegnare il rispetto della legalità.

Tra i tanti obiettivi sicuramente quello di coinvolgere i più giovani, allo scopo di combattere il fenomeno dell’omertà che troppo spesso si verifica, e si afferma come terreno fertile per l’espansione della criminalità organizzata.

“Educ@genda nasce come strumento educativo per i giovani, e nasce proprio dalla Calabria. E’ stata ideata da me, di cui sono anche il disegnatore. L’ho presentata alla commissione antindrangheta e, grazie al presidente Arturo Bova, è stata approvata ed è oggi dunque in fase di realizzazione. Vuole essere uno strumento per conoscere e arginare la cultura mafiosa, ironizzandola ed esorcizzandola attraverso numerosi contenuti illustrati presenti al suo interno. L’obiettivo è parlare ai giovani con il loro lo stesso linguaggio. Alcune illustrazioni saranno dedicate alle vittime di mafia, potrete infatti vedere dei loro ritratti con alcune citazioni. Il senso è arrivare dappertutto, lo scopo è pubblicarlo in tutta Italia. Inoltre durante la presentazione realizzerò in diretta come nasce una vignetta, nello specifico il personaggio protagonista dell’agenda” – racconta in anteprima Antonio Federico ai microfoni di CityNow .

La conferenza con il presidente Arturo Bova

A tenere la conferenza sarà il presidente della Commissione regionale antindrangheta, Arturo Bova, che ha dichiarato, come segue nella nota stampa: “L’incontro con gli organi di informazione in una scuola molto importante di Reggio Calabria servirà ad illustrare il Progetto Educ@genda, che nasce da una duplice convinzione: la prima, è che il modo di affrontare ed aggredire il fenomeno ndrangheta e criminalità organizzata in generale, sia quello di educare, formare e contribuire alla corretta formazione delle coscienze; la seconda, senza nulla togliere all’importante e prezioso lavoro svolto fino ad oggi dal ‘mondo dell’antimafia’, sdrammatizzare ed alleggerire l’approccio che spesso accompagna l’impegno delle istituzioni verso la sensibilizzazione dei ragazzi a questi argomenti”.

Federico invita tutti a prendere parte alla conferenza: “Mi aspetto il sostegno di tutti, in primis della stampa. Gli Insegnanti sono i benvenuti, c’è bisogno dell’apporto di tutti gli educatori che ogni giorno educano i giovani alla crescita culturale. Presenteremo insieme al Presidente della commissione Arturo Bova e i miei validissimi colleghi un diario illustrato per tutti gli studenti. Un prodotto ricco di contenuti sani che educhino alla conoscenza, con una grafica accattivante e uno stile unico per parlare ai giovani con il loro linguaggio. Questo è un urlo di rabbia dalla Calabria sana che non ci sta e dice la sua”.