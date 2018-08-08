Mancano solo due giorni all’evento più atteso dell’estate reggina. Il 10 agosto è ormai alle porte e così anche la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.

Da qui prende il nome l’ultimissimo evento targato El Caribe: “Fallin’Stars – Never stop dreaming“. Non smettere mai di sognare recita lo slogan dello stabilimento balneare di Melito Porto Salvo che durante questa stagione 2018 ha coinvolto gli avventori evento dopo evento.

Una notte diversa dove anche le stelle cadranno al cospetto della musica, del lavoro e della voglia di stare assieme di El Caribe. Cocktail, musica, ospiti importanti, giochi pirotecnici e grande voglia di coinvolgimento e di farvi stare bene!

Le sorprese sono ancora tante, ma la proprietà del noto lido decide di non svelarle ancora tutte e di lasciare un alone di mistero ad avvolgere la serata più attesa dell’estate. “A livello scenografico raramente si è visto qualcosa di simile. L’unica cosa che posso anticipare ai nostri affezionati frequentatori – afferma Palumbo – è che abbiamo preso ispirazione dall’antico Egitto”.

El Caribe per questo imperdibile evento registra il pienone, si prevedono infatti almeno 4 mila persone per un San Lorenzo indimenticabile. Giochi pirotecnici, effetti speciali e scenici senza eguali ti aspettano il 10 agosto presso El Caribe! Pronti a scatenarvi sulle note di Dj Massimo Trunfio e Leonardo Nucera?