Elezione Papa, altra fumata nera: secondo e terzo scrutinio a vuoto

Secondo e terzo scrutinio del conclave a vuoto. A decretarlo è la fumata nera, arrivata alle 11.51.

I cardinali ora andranno a pranzo a Santa Marta per riunirsi nuovamente nel primo pomeriggio. Sono circa dodicimila le persone presenti a San Pietro in mattinata per assistere alla seconda fumata. E’ la stima delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Alle 15.45 la partenza verso il Palazzo apostolico, quindi alle 16.30 il ritiro in Sistina per procedere ad altre due votazioni.