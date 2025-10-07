Regionali, il nuovo consiglio: 20 seggi al centrodestra, 9 per il centrosinistra

Numeri eclatanti quelli ottenuti da Forza Italia e da Occhiuto Presidente, che consentono di ottenere rispettivamente 7 e 4 seggi

Venti seggi al centrodestra e 9 al centrosinistra: è la nuova composizione del Consiglio regionale della Calabria dopo le elezioni che hanno riconfermato Roberto Occhiuto presidente della Regione.

A questi vanno aggiunti i seggi che spettano al presidente eletto Roberto Occhiuto ed allo sfidante sconfitto del campo progressista Pasquale Tridico.

Leggi anche

Dall’analisi dei dati definitivi pubblicati sul portale del Viminale ‘Eligendo’, emerge che nel centrodestra Forza Italia e la lista Occhiuto Presidente ottengono più della metà dei voti dell’intera coalizione: 136mila preferenze per il partito fondato da Silvio Berlusconi e 94mila per la lista Occhiuto, per un totale di 230mila voti contro i 182mila raccolti da Fratelli d’Italia (circa 88mila preferenze), Lega (circa 71mila) e Noi Moderati (circa 30mila).

Numeri che consentono a Forza Italia di ottenere 7 seggi, mentre alla lista Occhiuto presidente ne vanno 4. Gli stessi seggi vengono attribuiti a Fratelli d’Italia, con la Lega che si ferma a 3 e Noi moderati che ottiene 2 seggi. Nel centrodestra non ottengono seggi la Democrazia Cristiana, la lista Forza Azzurri e Sud chiama nord.



Il centrosinistra si ferma invece a 9 seggi: 4 vanno al Pd, con circa 103mila voti e 2 alla lista Tridico presidente (con circa 58mila voti). Un seggio ciascuno, infine, per i Cinquestelle (49mila voti circa), per i Democratici progressisti (39mila) e per Casa Riformista Italia Viva (circa 33mila). Resta fuori dal consiglio regionale Alleanza Verdi e Sinistra, che ha ottenuto circa 29mila voti.