Elezioni, Giusi Princi non ha dubbi: ‘Occhiuto la scelta vincente. La Calabria ha voltato pagina’

Dopo l’elezione a furor di popolo alle elezioni europee del giugno 2024, Giusi Princi (oltre 87 mila le preferenze ottenute, prima donna reggina eletta al Parlamento europeo) non fa parte in prima persona delle elezioni regionali in Calabria, ma allo stesso modo è impegnata e attenta alle dinamiche del suo territorio.

A pochi giorni dal voto del 5-6 ottobre, l’eurodeputata reggina (già vicepresidente della Regione) invita gli elettori calabresi a confermare la fiducia a Roberto Occhiuto. Nell’intervista ai microfoni di CityNow affronta diversi argomenti: scuola e università -che si fondono nel “Reddito di merito” proposto da Occhiuto – cultura, facoltà di Medicina a Reggio Calabria, deleghe alla Città Metropolitana e rilancio degli aeroporti.

Princi descrive una corsa elettorale delle ultime settimana serrata, ma positiva. Sottolinea l’effetto dei quattro anni di governo Occhiuto sulla reputazione della Calabria.

“È stato un mese intenso, con un entusiasmo che non è mai mancato. I sondaggi sin dall’inizio ci hanno dato come vincenti e questo ci ha dato più determinazione. La stagione targata Occhiuto ha restituito visibilità e una narrazione positiva della Calabria, oggi più attrattiva.

Siamo una regione in cui investire e che vuole ridare speranza ai giovani. Abbiamo raccontato ciò che è stato fatto e che i calabresi hanno visto sul campo. La giornata di domani, con l’arrivo di tutti i leader di coalizione a Lamezia, conferma la fiducia e l’attenzione che il centrodestra ha per la Calabria e per il presidente Occhiuto.”