Regionali in Calabria, Renzi: “Con il sindaco giusto il centrosinistra vincerebbe”

L’ex premier e leader di Italia Viva ha commentato il quadro nazionale e le prospettive del centrosinistra in vista delle prossime sfide elettorali

Matteo Renzi torna a parlare di politica e lo fa guardando anche alla Calabria. L’ex premier e leader di Italia Viva, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha commentato il quadro nazionale e le prospettive del centrosinistra in vista delle prossime sfide elettorali.

Il centrosinistra senza candidato in Calabria

Sul fronte regionale, mentre il centrodestra ha già il suo nome con Roberto Occhiuto, il centrosinistra non ha ancora ufficializzato un candidato. Proprio da qui parte la riflessione di Renzi: «Io amo i sindaci da sempre: anche in Calabria, se candidassimo il sindaco giusto vinceremmo a mani basse». Un passaggio che riaccende il dibattito interno alla coalizione progressista, alla ricerca di un profilo capace di compattare le diverse anime e contendere la presidenza al governatore uscente.

Strategie e scenari futuri

Renzi individua due strade per la leadership: «O la forza della coalizione che arriva prima esprime il candidato, oppure si fanno le primarie di coalizione e vince il migliore». L’ex premier sottolinea un punto fermo: «Se stiamo tutti uniti, vinceremo le Politiche».

Le stoccate a Meloni e Berlusconi jr

Nell’intervista non sono mancate critiche al governo. Renzi ha accusato Giorgia Meloni di avere una «concezione proprietaria delle istituzioni» e di puntare «ai pieni poteri». Ha inoltre ironizzato sul figlio di Silvio Berlusconi, Pier Silvio, dopo la sua esclusione dai palinsesti Mediaset: «Il padre era un fuoriclasse, il figlio un fuori corso».