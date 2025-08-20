Regionali Calabria, Tridico rompe gli indugi: ‘Confermo la mia disponibilità’
"Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria" le parole dell'europarlamentare M5S
20 Agosto 2025 - 14:45 | Comunicato Stampa
«Sì, sono disponibile. Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria».
Lo ha dichiarato all’ANSA Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’INPS, ufficializzando così la sua apertura alla corsa per la guida della Regione.
L’annuncio arriva a poche ore dalle parole del leader M5S Giuseppe Conte, che aveva confermato la candidatura di Tridico in Calabria insieme a quelle di Vittoria Baldini e Anna Laura Orrico.
Conte ha definito Tridico «una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi».
Con la disponibilità di Tridico, si rafforza lo scenario di un possibile fronte progressista in Calabria, in vista delle prossime elezioni regionali.
Fonte: Ansa Calabria