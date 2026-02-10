Elezioni a Reggio, Ripepi: ‘La leadership di Cannizzaro è garanzia di vittoria’

“Un semplice messaggio a tutti coloro che amano Reggio e sono preoccupati per il futuro prossimo della Città: il Centrodestra è forte e unito, sostenuto da una leadership sicura.

Il Sindaco sarà l’espressione migliore di una classe dirigente che ha fame e sete di riscatto. Siamo stati depauperati di tutto: dignità e onore sono stati calpestati da una negligenza politica, una sciatteria amministrativa e un familismo spinto che hanno ridotto la città a brandelli.

Non vediamo l’ora di iniziare a rivoluzionare la città per riportarla all’onore che merita. Coloro che sognano un Centrodestra disunito e litigioso si sveglieranno con una brutta sorpresa e capiranno di aver fatto male i propri conti, dettati da interessi personali e beceri tornaconti.”

Così esordisce Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, commentando le recenti dichiarazioni del Segretario Regionale di Forza Italia, On. Francesco Cannizzaro.

“Non è una questione di cortesia istituzionale, ma di onestà intellettuale e politica, supportata dalla verità dei risultati ottenuti a favore della Città,” prosegue Ripepi. “La leadership non la può assegnare nessuno, né alcuno la può ignorare: sono i numeri e i fatti concreti che la assegnano.

E qui i risultati elettorali e gli ingenti finanziamenti assegnati alla città parlano chiaro: sotto la guida dell’On. Francesco Cannizzaro, Forza Italia ha raggiunto traguardi eccezionali, trasformandosi nel pilastro insostituibile della coalizione di centrodestra.

Così continua il Segretario di Alternativa Popolare, sottolineando la natura dell’alleanza:

“Per questo, il nostro patto federativo è una scelta strategica di campo: stare con chi sa fare, con chi ottiene risultati e con chi ha la visione per governare. Al netto delle legittime identità di ogni singolo partito, credo che tutti gli alleati riconoscano oggi che la Forza Italia dei record, a guida Cannizzaro, sia il naturale baricentro della coalizione.”

Ripepi conclude quindi con una nota di ottimismo sulla futura guida della città: “L’annuncio della convocazione del tavolo della coalizione da parte di Cannizzaro è un’ottima notizia per Reggio Calabria e i suoi cittadini. Siamo certi che da questo confronto, libero da condizionamenti romano-centrici e basato sul merito, emergerà il miglior profilo possibile per la carica di Sindaco.

Il Centrodestra non è mai stato così unito: come Alternativa Popolare siamo pronti a dare il nostro importante contributo, insieme a Forza Italia e a tutti gli alleati, a un progetto politico rivoluzionario per ridare dignità e onore a una città che aspetta solo di essere governata con la competenza dei ‘migliori.'”

La chiamata a tutte le forze sane, coraggiose, libere e forti della Città a partecipare alle prossime elezioni rappresenta un momento decisivo per costruire il miglior programma possibile per la rinascita della nostra amatissima Reggio: “Un appello a tutti i servitori della Città è d’obbligo: anteponete l’interesse collettivo a quelli personali ed egoistici,” termina Ripepi. “Chi vuole essere il più grande, deve farsi servo di tutti.”