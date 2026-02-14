Elezioni, Scopelliti: ‘Candidatura Cannizzaro la più autorevole. Se non sarà cosi…’

Scopelliti ha voluto smorzare le voci su presunte tensioni interne alla coalizione: "Nessun dissapore, il dibattito è ricchezza"

È in corso di svolgimento, nella sala “F. Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, l’appuntamento politico organizzato dall’onorevole Francesco Cannizzaro, a pochi mesi dalle elezioni comunali di Reggio Calabria, “Adesso Reggio“.

Un incontro atteso, soprattutto per capire se sarebbe arrivata l’ufficializzazione della candidatura a sindaco del centrodestra. In sala, tra gli altri, anche l’ex sindaco ed ex governatore Giuseppe Scopelliti, che ha parlato con la stampa.

“Vediamo se oggi si ufficializza la candidatura”

Scopelliti ha invitato alla prudenza, spiegando che sarà necessario attendere la conclusione dell’incontro per comprendere la reale portata dell’appuntamento.

“Attendiamo che finisca quest’incontro per comprendere se c’è l’ufficializzazione di una candidatura, che nell’eventualità non può che essere quella di Ciccio, oppure se si tratta di un passaggio intermedio verso l’individuazione del candidato ideale”.

L’ex primo cittadino ha sottolineato come il momento serva anche a illustrare idee e progetti, chiamando a raccolta l’intero centrodestra cittadino.

“Chi è innamorato di questa città e chi è di centrodestra non può che continuare ad esserlo e cercare di portare il proprio contributo”.

“Nessun dissapore, il dibattito è ricchezza”

Nel suo intervento, Scopelliti ha voluto smorzare le voci su presunte tensioni interne alla coalizione.

“Si tende a creare dissapori che non ci sono. L’unità d’intenti è quella della vittoria e di portare la città fuori dal burrone”.

Un passaggio politico chiaro, con un riferimento critico all’attuale amministrazione. Per l’ex governatore, il confronto interno al centrodestra non deve essere visto come un problema.

“La ricchezza della politica è il dibattito. Anche quando è acceso, alimenta la crescita della coalizione”.

Cannizzaro resta il nome più forte

Rispondendo alle domande sulla disponibilità annunciata nei mesi scorsi, Scopelliti ha ribadito che attorno al nome di Cannizzaro si registra un sostegno ampio.

“È stata dichiarata da tutti i partiti e dai movimenti civici la grande disponibilità e il sostegno alla candidatura più autorevole che oggi la città possa esprimere. Quella di Ciccio Cannizzaro è sicuramente la più autorevole”.

E se non fosse lui? In quel caso, ha spiegato, la scelta sarà demandata a un tavolo politico tra partiti e, se coinvolti, movimenti civici.

“Serve un candidato che scenda in campo subito”

Nel finale, l’ex sindaco ha lanciato un messaggio chiaro sulla strategia da adottare.

“Un candidato sindaco che scende in campo subito, che va in giro per le strade, che racconta il suo progetto e il suo sogno, oggi avrebbe fiumi di persone dietro”.

Per Scopelliti è questo il modello da seguire: presenza costante sul territorio, ascolto e proposta politica chiara.

La partita, dunque, resta aperta. L’unità del centrodestra viene rivendicata. L’ufficializzazione del candidato, però, è il passaggio che tutti attendono. E potrebbe arrivare a breve.