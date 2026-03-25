Elezioni Comunali a Reggio, scende in campo Domenico Sidari: ‘In memoria di mio padre Enzo’

"Questa scelta è stata puramente maturata per tornare ai tempi del modello Reggio, dove il cognome Sidari ha lasciato grandi impronte", le sue parole

“Ho deciso di candidarmi al consiglio comunale in memoria ed onore di mio padre Enzo Sidari, politico e medico stimato in tutta la città.. La politica non è il mio lavoro ma è una grande passione”. Così Domenico Sidari annuncia la decisione di candidarsi alle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria.

“Mi piacerebbe ripercorrere quello che mio padre ha fatto nelle sue due legislature e riportare in vita quello che lui era, ovvero la sua disponibilità, il suo essere sempre pronto ad ascoltare e lì dove ha potuto risolvere le esigenze dei reggini..

Lui era assessore al turismo, è stato lui a portare in questa città la ormai famosa Notte Bianca insieme a tanti altri eventi ed iniziative storiche”.

Prosegue Sidari.

“La mia promessa è quella di essere sempre vicino al prossimo, ascoltando tutte le esigenze dei Reggini. Ripeto, la politica non è il mio lavoro rimane solo una grande passione, questa scelta è stata puramente maturata per tornare ai tempi del modello Reggio, dove il cognome Sidari ha lasciato grandi impronte.

Ringrazio anche l’onorevole Mattiani, siamo legati da una vecchia amicizia d’infanzia, mi ha dato forza e coraggio in questa scelta.

La decisione di candidarmi con la Lega viene dal mio spirito politico e dalla mia passione per Salvini che ha dimostrato di essere davvero vicino al sud”, conclude Domenico Sidari.