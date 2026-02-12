Elezioni a Reggio, il csx tergiversa: manca ancora l’accordo sulle primarie

Centrosinistra e centrodestra evidentemente vogliono camminare a braccetto rispetto alle tempistiche che accompagneranno alle elezioni comunali in riva allo Stretto.

Non si sa quanto la giornata di San Valentino farà scoccare la scintilla dell’amore per le due coalizioni, ma il 14 febbraio sarà una data importante per entrambe.

Mentre a Palazzo Campanella Forza Italia toglierà il velo sul progetto per la città (e anche sul candidato sindaco??), il centrosinistra tornerà a riunirsi attorno ad un tavolo. Non sono bastate infatti circa 4 ore di riunione per giungere alla fumata bianca: l’accordo per le primarie ancora non c’è tra tutte le forze di centrosinistra.

Secondo quanto raccolto, non sono mancanti momenti di tensione e scintille durante l’incontro odierno, probabilmente ispirati dai venti di burrasca e dal maltempo che imperversa in Calabria.

Il Pd, come noto, insiste con decisione sulla via delle primarie senza trovare però (al momento) l’accordo di tutta la coalizione. Durante la riunione sarebbe emerso un tentativo di proporre Filippo Bova quale candidato unitario da parte di Socialisti e Repubblicani, con Casa Riformista non lontana dall’appoggiare l’idea.

Proposta che però non ha scaldato il resto della coalizione, così come nei giorni scorsi -secondo indiscrezioni- una parte dell’area relativa a Giuseppe Falcomatà, avrebbe sondato la disponibilità di Ninni Tramontana a scendere in campo. Il presidente della Camera di Commercio però si sarebbe detto non disponibile.

Come nel gioco dell’oca, si è tornati così al punto di partenza. Mimmo Battaglia unico candidato per le primarie da parte del Pd, Massimo Canale competitor con il suo movimento Onda Orange.

Indecisi sulla partecipazione alle primarie il sindaco metropolitano Carmelo Versace e Giovanni Muraca, mentre Anna Nucera (presente alla riunione odierna) dialoga con il centrosinistra ma anche con il Polo Civico del dottor Lamberti Castronuovo, in attesa di capire quale strada intraprendere.

La strada del centrosinistra sembra invece già tracciata verso le primarie: prima però ci sono le fisiologiche dialettiche interne e divergenze da appianare, prima del definitivo via libera atteso per sabato 14 febbraio, quando il tavolo si aggiornerà nuovamente. In caso di fumata bianca ufficiale, ci sarà un mese esatto per programmare le primarie e invitare i cittadini alle urne: domenica 15 marzo infatti la data prescelta per individuare il candidato sindaco di centrosinistra.