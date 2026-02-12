Elezioni a Reggio, conto alla rovescia per il 14 febbraio. Cannizzaro: ‘Il momento è adesso’

Un invito diretto, un messaggio chiaro:

“Il momento è adesso”.

Con queste parole l’onorevole Francesco Cannizzaro lancia l’appuntamento fissato per sabato 14 febbraio alle ore 10:30 nella sala “F. Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, un evento politico che arriva a pochi mesi dalle elezioni comunali e che sta già alimentando attese e interrogativi.

La grafica divulgata per promuovere l’iniziativa parla di una città “a 10 passi dal futuro” con l’hashtag #destinazione2036.

Nel post social che accompagna l’annuncio, Cannizzaro insiste sul concetto di squadra:

“Reggio ha bisogno di una squadra forte, unita, pronta alle grandi sfide. Ecco perché ad indossare la maglia amaranto dobbiamo essere tutti. Indossarla e scendere in campo significa assumersi una responsabilità, compattarsi e lavorare insieme per il futuro della nostra Reggio”.

Il riferimento alla “maglia amaranto”, simbolo identitario della città, rafforza poi il tentativo di costruire un clima di appartenenza e mobilitazione in vista della sfida elettorale.

Leggi anche

Resta però l’incognita: cosa accadrà il 14 febbraio? Verrà presentato il programma elettorale o verrà svelato il nome del candidato sindaco del centrodestra?

Non è escluso, però, che si tratti di una tappa intermedia: una presentazione delle linee programmatiche o un evento politico di rilancio prima dell’annuncio ufficiale.

Leggi anche

Al momento non ci sono conferme ufficiali sul contenuto dell’iniziativa. L’unica certezza è la data, il luogo e il clima di aspettativa crescente attorno a quello che potrebbe diventare uno snodo decisivo nella corsa a Palazzo San Giorgio.