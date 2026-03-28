Elezioni a Reggio, al via il duello ‘Battaglia-Cannizzaro’: che la sfida abbia inizio

Nel 2022, proprio nei nostri studi, si è tenuto un confronto tra i due leader in vista delle politiche. Adesso si ritroveranno nuovamente 'faccia a faccia'

Non ce ne vogliano Pazzano, Nucera e Lamberti ma la sfida alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, eccetto sorprese, è principalmente da ascrivere al duello ‘Battaglia–Cannizzaro‘.

Il nome del candidato del centrodestra è finalmente arrivato e adesso i cittadini potranno conoscere ancora meglio le proposte, le ambizioni e l’idea di città che ogni candidato custodisce all’interno del proprio programma.

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Progetti e idee che in realtà in larga parte già conosciamo. Ma che adesso, con l’annuncio di Cannizzaro, possono essere analizzati più attentamente, per comprendere ancora meglio come si intende raggiungere i tanti obiettivi prefissati. E con chi.

Reggio attende, già a partire dalla prossima settimana, confronti e dibattiti pubblici. Così come fatto in occasione delle primarie, sarebbe interessante, ascoltare tutti i protagonisti della campagna elettorale. In più occasioni. Tra tavoli, comizi, incontri tra i giovani e dibattiti in Tv. Perchè gli aspiranti alla fascia tricolore dovranno, già da subito, provare a conquistare la fiducia dei cittadini, perlopiù delusi dell’amministrazione Falcomatà, se pensiamo che i problemi che toccano la quotidianità dei reggini, (vedi acqua, strade e rifiuti) non sono stati ancora risolti.

Oltre ai due ‘big’ Battaglia e Cannizzaro, ad animare e stimolare il dibattito ci saranno anche Anna Nucera, Saverio Pazzano e il dott. Lamberti Castronuovo. Al momento sono loro i cinque candidati a sindaco alle amministrative 2026. Ma non si escludono altri ingressi o possibili forfeit prima della presentazione ufficiale delle liste.

Ma le due figure che prevarranno, riferimenti principali per l’area di centrosinistra e centrodestra, saranno Battaglia e Cannizzaro.

Da un lato il democristiano ‘Mimmetto‘, noto per il suo garbo ed equilibrio. Figlio d’arte, da una vita in politica, composto e mai fuori riga. Sobrietà e moderazione ne contraddistinguono il profilo politico. Presente solo da poco sui social, con ogni probabilità, affronterà una campagna senza alzare i toni, in modo sereno e misurato.

Dall’altro lato c’è Ciccio Cannizzaro. Anche lui ha avuto un padre sindaco (Pino Cannizzaro, primo cittadino di Laganadi), anche lui da una vita in politica. Ma dal carattere opposto. Sanguigno e passionale, Cannizzaro non le manda a dire. Schietto e sincero affronta, anche a muso duro, le questioni, senza badare alla forma. Le sue battaglie le vince così, con il dialogo sì ma che coi ‘pugni’ sul tavolo (se servono) e i risultati sono dalla sua parte.

La sfida tra i due sarà a tratti un ritorno al passato. Così come successo durante la campagna elettorale per il Collegio uninominale della Camera dei Deputati alle ultime politiche di settembre 2022.

Insieme ‘Ciccio‘ e ‘Mimmetto‘, rispettivamente deputato di Forza Italia e sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, apprezzati e stimati in città, sapranno affrontare, ce lo auguriamo, una campagna elettorale avvincente con rispetto e lealtà. Che i due ‘big’ della campagna elettorale presentino ora le due idee di città.

Che la campagna elettorale abbia inizio! E, come si dice sempre in questi casi, che vinca il migliore!