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Elezioni a Reggio, al via il duello ‘Battaglia-Cannizzaro’: che la sfida abbia inizio

Nel 2022, proprio nei nostri studi, si è tenuto un confronto tra i due leader in vista delle politiche. Adesso si ritroveranno nuovamente 'faccia a faccia'

28 Marzo 2026 - 06:00 | di Vincenzo Comi

Battaglia Cannizzaro Confronto

Non ce ne vogliano Pazzano, Nucera e Lamberti ma la sfida alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, eccetto sorprese, è principalmente da ascrivere al duello ‘BattagliaCannizzaro‘.

Il nome del candidato del centrodestra è finalmente arrivato e adesso i cittadini potranno conoscere ancora meglio le proposte, le ambizioni e l’idea di città che ogni candidato custodisce all’interno del proprio programma.

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Progetti e idee che in realtà in larga parte già conosciamo. Ma che adesso, con l’annuncio di Cannizzaro, possono essere analizzati più attentamente, per comprendere ancora meglio come si intende raggiungere i tanti obiettivi prefissati. E con chi.

Reggio attende, già a partire dalla prossima settimana, confronti e dibattiti pubblici. Così come fatto in occasione delle primarie, sarebbe interessante, ascoltare tutti i protagonisti della campagna elettorale. In più occasioni. Tra tavoli, comizi, incontri tra i giovani e dibattiti in Tv. Perchè gli aspiranti alla fascia tricolore dovranno, già da subito, provare a conquistare la fiducia dei cittadini, perlopiù delusi dell’amministrazione Falcomatà, se pensiamo che i problemi che toccano la quotidianità dei reggini, (vedi acqua, strade e rifiuti) non sono stati ancora risolti.

Oltre ai due ‘big’ Battaglia e Cannizzaro, ad animare e stimolare il dibattito ci saranno anche Anna Nucera, Saverio Pazzano e il dott. Lamberti Castronuovo. Al momento sono loro i cinque candidati a sindaco alle amministrative 2026. Ma non si escludono altri ingressi o possibili forfeit prima della presentazione ufficiale delle liste.

Ma le due figure che prevarranno, riferimenti principali per l’area di centrosinistra e centrodestra, saranno Battaglia e Cannizzaro.

Da un lato il democristiano ‘Mimmetto‘, noto per il suo garbo ed equilibrio. Figlio d’arte, da una vita in politica, composto e mai fuori riga. Sobrietà e moderazione ne contraddistinguono il profilo politico. Presente solo da poco sui social, con ogni probabilità, affronterà una campagna senza alzare i toni, in modo sereno e misurato.

Dall’altro lato c’è Ciccio Cannizzaro. Anche lui ha avuto un padre sindaco (Pino Cannizzaro, primo cittadino di Laganadi), anche lui da una vita in politica. Ma dal carattere opposto. Sanguigno e passionale, Cannizzaro non le manda a dire. Schietto e sincero affronta, anche a muso duro, le questioni, senza badare alla forma. Le sue battaglie le vince così, con il dialogo sì ma che coi ‘pugni’ sul tavolo (se servono) e i risultati sono dalla sua parte.

La sfida tra i due sarà a tratti un ritorno al passato. Così come successo durante la campagna elettorale per il Collegio uninominale della Camera dei Deputati alle ultime politiche di settembre 2022.

Insieme ‘Ciccio‘ e ‘Mimmetto‘, rispettivamente deputato di Forza Italia e sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, apprezzati e stimati in città, sapranno affrontare, ce lo auguriamo, una campagna elettorale avvincente con rispetto e lealtà. Che i due ‘big’ della campagna elettorale presentino ora le due idee di città.

Che la campagna elettorale abbia inizio! E, come si dice sempre in questi casi, che vinca il migliore!

Domenico BattagliaForza ItaliaFrancesco CannizzaroPartito DemocraticoReggio Calabria Politica