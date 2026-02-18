Elezioni Comunali, il regolamento delle primarie: requisiti, modalità di voto e impegno per gli sconfitti

"Sono esclusi dal diritto di voto i/le candidati/e del centrodestra alle elezioni amministrative 2020 e coloro che risultano militanti o elettori di partiti o movimenti contrapposti al centrosinistra", si legge nel documento

Reggio Calabria si prepara a un’importante tornata elettorale nel 2026, con la selezione del candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra che avverrà attraverso le primarie, previste per il 15 marzo dello stesso anno.

Il regolamento, approvato nella giornata di ieri, definisce le modalità di partecipazione, le condizioni per la candidatura e le regole di voto, puntando a garantire trasparenza, lealtà e inclusività.

Il processo organizzativo

Le primarie sono indette dal Tavolo della Coalizione di Centrosinistra, che include partiti, movimenti civici e associazioni politiche. Un Comitato Organizzatore delle Primarie (COP) coordinerà tutte le operazioni, dalla definizione dei seggi all’assicurazione della trasparenza delle procedure. Sarà inoltre istituito un Organo di Garanzia per garantire la validità delle candidature e dirimere eventuali controversie.

Chi può partecipare?

Possono votare tutti i cittadini di Reggio Calabria residenti nelle liste elettorali e i maggiori di 16 anni, previa sottoscrizione della Carta dei Valori del centrosinistra reggino e versamento di un contributo minimo di 1 euro.

“Sono esclusi dal diritto di voto i/le candidati/e del centrodestra alle elezioni amministrative 2020 e successive e coloro che risultano notoriamente militanti, elettori o simpatizzanti di partiti o movimenti contrapposti al centrosinistra”, si legge nel documento.

Requisiti per la candidatura

Chiunque voglia candidarsi deve aver compiuto 18 anni, essere residente o attivo politicamente nel comune e non avere condanne che precludano la candidatura.

Ogni candidato dovrà raccogliere un numero minimo di firme di sottoscrizione e accettare formalmente le regole del regolamento, impegnandosi a sostenere il vincitore in caso di sconfitta.

Modalità di voto e scrutinio

Il voto sarà personale e segreto. I seggi saranno distribuiti sul territorio comunale, garantendo l’accessibilità per tutti gli elettori. Lo spoglio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne, con il risultato ufficiale proclamato dal COP. Il candidato con il maggior numero di voti validi sarà proclamato ufficialmente il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra.

Impegno dei candidati sconfitti

Nel nome dell’unità della coalizione, tutti i candidati che non vinceranno dovranno impegnarsi a sostenere il candidato vincitore e partecipare attivamente alla campagna elettorale.

Questo impegno si estende anche alla promozione di liste civiche di appoggio e alla candidatura personale per il consiglio comunale, sempre in linea con le scelte politiche della coalizione.

Trasparenza e rendicontazione

Il COP garantirà la massima trasparenza, pubblicando entro cinque giorni un resoconto completo riguardante l’affluenza, i voti per ogni candidato e la gestione delle risorse economiche utilizzate per organizzare le primarie. I dati saranno accessibili pubblicamente tramite il sito web della coalizione e comunicati stampa.

Con questo regolamento, le primarie del centrosinistra a Reggio Calabria si preannunciano come un momento cruciale per la scelta del futuro sindaco, con l’obiettivo di rafforzare la coesione interna e offrire un candidato forte e rappresentativo della coalizione.

In campo per le primarie saranno certamente il sindaco f.f. Mimmo Battaglia e Massimo Canale con Onda Orange, indecisi invece Casa Riformista (con le opzioni Filippo Bova o Giovanni Muraca) e Gabriella Andriani dei Repubblicani, con altre possibili sorprese da qui alla definizione ufficiale dei candidati.