Comunali, nel csx scintille Pd-Casa Riformista. Per le primarie possibili sorprese

Saranno elezioni primarie di coalizione nel centrosinistra, ma non senza sofferenza e scintille. Al termine della riunione di ieri, utile per dare il via libera ufficiale per il 15 marzo quale data per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra, è stato diramato un comunicato stampa stringato e soprattutto senza firme dei partiti.

Scelta non casuale, in considerazione del fatto che non tutte le forze di coalizione sono d’accordo sul percorso praticamente ‘imposto’ dal Partito Democratico agli alleati. Casa Riformista e Repubblicani (per bocca di Giuseppe Sera e Gabriella Andriani) i più tenaci sul no alle primarie, con la riproposizione di Filippo Bova quale candidato unitario del centrosinistra.

Un tentativo prolungato, avanzato con un ultimo blitz anche durante la riunione di ieri, questa volta però il Pd (attraverso le parole di Giuseppe Panetta) oltre ad alzare il muro come già fatto nei giorni scorsi, ha comunicato che il tempo era scaduto, ed era arrivato il momento di ufficializzare le primarie.

Questo ha causato uno scontro acceso proprio tra Sera e Panetta, con il segretario provinciale dem che ha sentenziato ‘Filippo Bova non è un candidato unitario e la nostra posizione non cambia’. Agli alleati non è rimasto dunque che prendere atto delle primarie.

Chi saranno i candidati che si contenderanno le primarie? Ad oggi, sono due le certezze, vale a dire il sindaco f.f. Mimmo Battaglia e Massimo Canale di Onda Orange, con quest’ultimo che potrà contare secondo indiscrezioni sul supporto di Avs.

Momento di riflessione invece per Casa Riformista. Nei prossimi giorni, secondo quanto raccolto, ci sarà un tentativo per convincere Filippo Bova (che aveva dato l’adesione alla propria candidatura unitaria) a prendere parte alle primarie, in alternativa si valuta la discesa in campo dell’ex consigliere regionale Giovanni Muraca. Queste le due opzioni di Casa Riformista per le primarie, più verso il ‘Si’ ma non ancora del tutto unanime al suo interno sulla partecipazione.

Vicino al passo indietro ufficiale invece il gruppo Red. Il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace salvo sorprese non prenderà parte alle primarie. ‘Con questo scenario e candidati, le primarie non sono contendibili e dunque non vi prenderemo parte’, il pensiero che avrebbe espresso durante la riunione il consigliere e capo di gabinetto Nino Castorina.

‘Potrei valutare una candidatura se il partito me lo chiederà’, invece quanto avrebbe espresso Gabriella Andriani, coordinatrice provinciale dei Repubblicani. Si chiama sicuramente fuori dalle corse alle primarie invece il Movimento 5 Stelle, con il partito di Giuseppe Conte che sarà fedele alla coalizione di centrosinistra alle prossime comunali reggina ma con una lista ancora da riempire e piena di interrogativi.