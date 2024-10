Europee, Cannizzaro: ‘Risultato storico, merito di tutti’. E lancia già la sfida per le comunali…

"Il tassello che vede oggi Giusi Princi eurodeputata a Bruxelles rappresenta la base per far risorgere Reggio e tutta la città metropolitana"

E’ festa grande dentro la segreteria provinciale di Forza Italia. Il risultato registrato da Giusi Princi alle urne ha scatenato la felicità degli esponenti azzurri e dei sostenitori: sorrisi, abbracci e anche qualche coro dedicato alle neo eurodeputata reggina.

La stanchezza negli occhi viene superata dall’enorme soddisfazione per i numeri pesanti che premiano la scelta di Forza Italia di puntare sulla vice presidente della Regione. L’on. Francesco Cannizzaro e Giusi Princi si concedono ai microfoni di CityNow ad urne ancora ‘calde’. con il profumo d’Europa che ha già invaso la segreteria.

“Questo è un risultato che segna un’indimenticabile pagina di storia politica per tutta la Calabria. Il merito – evidenzia con orgoglio Francesco Cannizzaro – è soltanto di una grande squadra, composta da militanti, dirigenti, amministratori, sindaci, consiglieri regionali, assessori, forze produttive, associazioni, movimenti, che si sono aggregati a questo nuovo credibile progetto. A tutti loro dico grazie di cuore. Assieme al Presidente Roberto Occhiuto, pioniere di questo radicale cambiamento, ci abbiamo creduto sin dall’inizio, mettendo in campo, a rappresentare tutta la Squadra, una delle risorse migliori che la Calabria esprime. Grazie quindi a tutte le calabresi ed i calabresi che col loro voto a Giusi hanno rinnovato la loro fiducia a questa grande squadra che è Forza Italia Calabria. Da oggi per la nostra terra e per tutto il Sud inizia una nuova era, con impareggiabili prospettive. Oltre a tutto il gruppo dirigente del Partito, ci tengo, infine, a ringraziare le nostre famiglie, i nostri collaboratori e, in particolare, la mia segreteria che, come detto in altre occasioni, non ha eguali in Italia”.

Cannizzaro prosegue elogiando Giusi Princi per il risultato ottenuto e forte di un risultato che premia ancora Forza Italia come partito trainante in Calabria, lancia già la sfida in vista delle comunali.