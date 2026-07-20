City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Metropolitane a Reggio, Bilardi (FdI): ‘Congratulazioni ai neo eletti. Lavoriamo insieme per il territorio’

"Da capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria confermo la mia piena disponibilità a operare in una leale e concreta sinergia istituzionale"

20 Luglio 2026 - 11:18 | Comunicato

giuseppe bilardi

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Dr. Giuseppe Bilardi Capogruppo Consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria.

Leggi anche

L’elezione di Miki Maio, Gianpietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri al Consiglio Metropolitano, sotto il simbolo di Fratelli d’Italia, rappresenta un risultato di grande valore politico e istituzionale, che rafforza la presenza del nostro partito negli enti locali e conferma la fiducia riposta dai rappresentanti del territorio nel nostro progetto.

A loro rivolgo le mie più vive congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro, certo che sapranno interpretare questo importante ruolo con competenza, responsabilità e spirito di servizio. Da capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria confermo la mia piena disponibilità a operare in una leale e concreta sinergia istituzionale, affinché il rapporto tra il Comune e la Città Metropolitana diventi sempre più efficace nel dare risposte ai bisogni delle comunità e nel sostenere lo sviluppo dell’intero territorio metropolitano. Sono convinto che, lavorando insieme, con unità d’intenti e una visione comune, potremo rafforzare l’azione amministrativa e garantire una presenza costante, autorevole e concreta sui temi che interessano i cittadini. A Miki Maio, Gianpietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri, unitamente al nostro grande Sindaco Cittadino e Motropolitano Francesco Cannizzaro va il mio sostegno e il mio augurio di buon lavoro, nell’interesse di Reggio Calabria e dell’intera Città Metropolitana.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Città Metropolitana di Reggio CalabriaReggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?