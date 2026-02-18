Elezioni a Reggio, l’ex sindaco Arena: ‘Rotti gli indugi, ci metteremo al servizio della città’ – VIDEO

In vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, che si terranno a fine maggio, il dott. Demi Arena, figura centrale, insieme al dott. Lamberti Castronuovo del Polo Civico ‘Cultura e legalità‘, ha lanciato un forte messaggio alla cittadinanza.

Queste le parole dell’ex sindaco Demetrio Arena.

“Un gruppo composto da centinaia di uomini e donne che hanno deciso di impegnarsi concretamente, con le proprie competenze e passioni, per affrontare le sfide che Reggio Calabria si trova ad affrontare, partendo dalla ricostruzione e mirando a una visione di sviluppo sostenibile e inclusivo”.

E ancora.

“Credo che questa sia la vera novità del Polo,” ha affermato Arena. “Le centinaia di uomini e donne che stanno aderendo a questa iniziativa cresceranno strada facendo, perché questo è l’unico modo per affrontare una situazione di emergenza come quella in cui si trova la nostra città.”