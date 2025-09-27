Regionali, Neri: ‘Il mio sogno? Vedere la Calabria crescere’. E poi un appello al voto
"Con Occhiuto per garantire continuità di governo alla Calabria, senza partire da zero" le parole della senatrice Minasi
27 Settembre 2025 - 09:00 | di Redazione
Una tappa dal forte valore politico quella che ha visto a Reggio Calabria il sottosegretario Claudio Durigon insieme alla senatrice Tilde Minasi, a sostegno della candidatura di Armando Neri. Obiettivo? Ribadire il ruolo della Lega nella sfida per le regionali del 5 e 6 ottobre.
Neri: “La città metropolitana al centro, serve trasformare l’ascolto in atti concreti”
Armando Neri ha sottolineato la centralità di Reggio Calabria, ribadendo “la presenza di Durigon”:
“Una dimostrazione che la nostra area metropolitana è al centro dell’agenda di governo. Ringrazio la senatrice Minasi, che con la sua costanza è un punto di riferimento reale per il territorio”.
Neri ha poi parlato della sua sfida elettorale:
“Il mio sogno è vedere la Calabria crescere con gli investimenti e le infrastrutture che la Lega sta mettendo in campo. Ma soprattutto voglio trasformare la campagna di ascolto di questi mesi in proposte di legge, in consiglio regionale, capaci di rappresentare i bisogni dei calabresi, dei reggini e dei giovani”.
Infine, un appello al voto:
“Partecipare è fondamentale. Il diritto al voto è anche un dovere, la più alta forma di partecipazione alla vita del Paese”.
Minasi: “Con Occhiuto dieci anni di governo, basta immobilismo”
Tilde Minasi ha invece posto l’accento sulla necessità di continuità politica:
“Mi auguro che si realizzi la vittoria di Occhiuto. Sarebbe la prima volta che la Calabria può contare su un governatore per dieci anni, senza dover ripartire da zero. Questo significherebbe stabilità e crescita”.
La senatrice ha ribadito l’impegno del governo e della Lega sul territorio:
“Grazie a Salvini sono arrivati investimenti importanti non solo sulle ferrovie, ma anche sui porti e sulla viabilità. Con una forte presenza della Lega in Consiglio regionale, la Calabria può finalmente fare quel salto di qualità che aspetta da anni”.