Regionali, Neri: ‘Il mio sogno? Vedere la Calabria crescere’. E poi un appello al voto

Una tappa dal forte valore politico quella che ha visto a Reggio Calabria il sottosegretario Claudio Durigon insieme alla senatrice Tilde Minasi, a sostegno della candidatura di Armando Neri. Obiettivo? Ribadire il ruolo della Lega nella sfida per le regionali del 5 e 6 ottobre.

Armando Neri ha sottolineato la centralità di Reggio Calabria, ribadendo “la presenza di Durigon”:

“Una dimostrazione che la nostra area metropolitana è al centro dell’agenda di governo. Ringrazio la senatrice Minasi, che con la sua costanza è un punto di riferimento reale per il territorio”.

Neri ha poi parlato della sua sfida elettorale:

“Il mio sogno è vedere la Calabria crescere con gli investimenti e le infrastrutture che la Lega sta mettendo in campo. Ma soprattutto voglio trasformare la campagna di ascolto di questi mesi in proposte di legge, in consiglio regionale, capaci di rappresentare i bisogni dei calabresi, dei reggini e dei giovani”.