Regionali Calabria, Gasparri (FI): ‘Dai primi dati è trionfo, a sinistra navigano male’
"I grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l'ennesimo buco nell'acqua" le parole del senatore azzurro
06 Ottobre 2025 - 16:57 | Comunicato Stampa
“Mi pare di capire dai primi Exit poll che Roberto Occhiuto, il centrodestra e Forza Italia potrebbero trionfare, mentre Conte, i grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l’ennesimo buco nell’acqua. Navigano male ormai a sinistra”.
Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.