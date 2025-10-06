City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Regionali Calabria, Gasparri (FI): ‘Dai primi dati è trionfo, a sinistra navigano male’

"I grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l'ennesimo buco nell'acqua" le parole del senatore azzurro

06 Ottobre 2025 - 16:57 | Comunicato Stampa

Gasparri 2

“Mi pare di capire dai primi Exit poll che Roberto Occhiuto, il centrodestra e Forza Italia potrebbero trionfare, mentre Conte, i grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l’ennesimo buco nell’acqua. Navigano male ormai a sinistra”.

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

Leggi anche

Elezioni RegionaliRoberto OcchiutoCalabria Politica