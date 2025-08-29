Elezioni Regionali, definita la lista del Pd: all-in di Falcomatà, Marino out, Muraca c’è

Conferme e sorprese tra i 7 nomi della lista del Pd nella circoscrizione Sud. Le ultime mosse fanno assomigliare le regionali a un duello interno tra Irto e Falcomatà

Elezioni Regionali, è arrivato il momento delle scelte per il Partito Democratico. Mancano pochi giorni alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, fissata per il 6 settembre. Il fermento del Pd è soprattutto in riva allo Stretto, dove la discesa in campo di Giuseppe Falcomatà ha sparigliato le carte.

La mossa del primo cittadino, come era ovvio che fosse, ha causato delle ripercussioni all’interno della lista dem. Erano soprattutto due i nodi da sciogliere: la presenza in lista o meno di Giovanni Muraca, fedelissimo di Falcomatà, e del consigliere metropolitano Giuseppe Marino.

Salvo sorprese o novità, la decisione è stata presa. Giovanni Muraca sarà presente in lista, nessun passo indietro per il consigliere regionale uscente, che si ritroverà così in modo del tutto inaspettato a duellare alle urne con l’amico Giuseppe Falcomatà.

Come già anticipato ieri su queste pagine invece, si registra il passo indietro di Giuseppe Marino. Il consigliere metropolitano, confrontatosi con la direzione provinciale e regionale, ha optato per una doppia retromarcia. Non solo infatti Marino si sfila dalla lista del Partito Democratico, ma non sarà presente -secondo quanto raccolto- nemmeno nella lista satellite Dp, evitando quindi la candidatura al consiglio regionale.

Entrambe le notizie, non vanno certamente in favore del sindaco Falcomatà. Così come la presenza di Muraca in lista toglie inevitabilmente una porzione di preferenze che avrebbe ottenuto il sindaco, l’assenza di Marino significa che il consigliere metropolitano -con ogni probabilità- sosterrà alle urne il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio.

Strada in salita quindi verso l’elezione per Giuseppe Falcomatà, che ha ugualmente optato per una candidatura che è un pò un ‘all-in’ e allo stesso tempo rappresenta anche una sorta di duello interno al Pd con il senatore e segretario regionale Nicola Irto, il quale sostiene la candidatura di Giuseppe Ranuccio.

Falcomatà però è convinto di potersi giocare le proprie carte e primeggiare nella lista Pd della Circoscrizione Sud, forte di un decennio e oltre da sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’ufficialità rispetto ai 7 nomi (4 uomini e 3 donne) presenti all’interno della lista Pd del collegio reggino è attesa nei prossimi giorni, ma le scelte ormai sembrano compiute, tra conferme già riportate su queste pagine e anche una sorpresa.

Secondo quanto raccolto, della lista faranno parte Giuseppe Falcomatà (sindaco di Reggio Calabria), Giuseppe Ranuccio (sindaco di Palmi), Giovanni Muraca (consigliere regionale uscente), Vincenzo Maesano (sindaco di Bovalino), Lucia Nucera (assessore comunale a Reggio Calabria), Mariateresa Fragomeni (assessore comunale a Siderno) e Patrizia Morabito, imprenditrice che fa parte di Coldiretti Calabria e Camera di Commercio Rc, nome a sorpresa che non era emerso sinora.