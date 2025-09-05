Regionali Calabria, il Pd ufficializza i candidati per Reggio. Ci sono anche 3 sindaci – I NOMI

La Federazione provinciale del Pd metropolitano di Reggio Calabria, guidata dal segretario Peppe Panetta, esprime piena condivisione e orgoglio per la lista presentata dal Pd nel collegio Sud alle prossime elezioni regionali.

Una squadra che unisce esperienze diverse, competenze solide e rappresentanza diretta dei territori, con l’obiettivo di restituire fiducia e credibilità alla politica calabrese.

Leggi anche

I candidati e i profili in lista

Tra i candidati figura Rodi Patrizia Carmen Morabito, detta Rodi, imprenditrice agricola, dirigente Coldiretti e componente della Giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Una donna che ha difeso con coraggio la propria attività nonostante le intimidazioni subite, oggi simbolo di rinnovamento e apertura del Pd alla società civile. La sua esperienza ha suscitato anche l’attenzione della segretaria nazionale Elly Schlein.

Accanto a lei altre due donne impegnate nelle comunità: Lucia Nucera, assessore protagonista delle Politiche sociali a Reggio Calabria; Maria Teresa Floccari, già guida dei lavori pubblici a Siderno.

La lista vede inoltre tre sindaci rappresentativi del territorio: Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano di Reggio Calabria; Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi; Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino. Gli ultimi due hanno anche scelto di iscriversi al Pd, rafforzando il radicamento del partito.

Completa la squadra il consigliere regionale uscente Giovanni Muraca, che si è distinto in Aula per le sue battaglie, in particolare sui temi legati alla sanità.

Le dichiarazioni di Peppe Panetta

«Questa lista – sottolinea Peppe Panetta – è forte e competitiva perché mette insieme esperienze amministrative di primo piano e la passione civile di chi ha dimostrato di saper lottare per i diritti delle persone e per la crescita dei territori. È la rappresentazione concreta di un Pd che vuole essere inclusivo e vicino alle comunità».