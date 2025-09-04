Regionali, Falcomatà scende in campo. Milia punge: ‘Il Re è nudo, svelato il suo intento’

Falcomatà in campo per elezioni regionali, il ‘mistero’ si è risolto oggi. Con le parole di diversi consiglieri di maggioranza in consiglio comunale e quelle nel pomeriggio del candidato alla presidenza Pasquale Tridico, è diventato certo quello che già non era in dubbio ormai da diversi giorni. Il sindaco prenderà parte alla competizione elettorale del 5 e 6 ottobre, nella speranza di guadagnarsi l’accesso a Palazzo Campanella.

Nel corso del consiglio comunale tenutosi oggi, hanno punto in direzione del primo cittadino sia Massimo Ripepi che Federico Milia.

Il capogruppo di Forza Italia ha affermato: “Sembrava non arrivare questo momento. Dopo tanti anni il sindaco Falcomatà ha mostrato alla città il suo vero intento, ossia quello di scappare dalla guida del Comune.

Con la candidatura al Consiglio regionale che lo vede contrapposto ai suoi accoliti e senza l’ok del Partito Democratico, potremmo dire che ‘il Re è nudo’. Mi chiedo e chiedo al sindaco -le parole di Milia- se in questi 11 lunghi anni crede di aver dato tutto per questa città, per ripristinare i servizi, per tutti i ragazzi che in questi anni sono andati via, per ripristinare l’immagine di Reggio Calabria”.

Soffermandosi sul doppio importante appuntamento elettorale di regionali e comunali reggine, Milia ha concluso: “La risposta non spetta nè a me, nè al sindaco, ma ai calabresi attraverso le elezioni regionali e ai reggini con elezioni comunali del prossimo anno. In questo secondo caso, posso già assicurare che sarà una battaglia ad armi pari, senza candidati fuori contesto del centrodestra”, ha evidenziato il capogruppo di Forza Italia.