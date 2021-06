Regionali in Calabria: ci sono i candidati, ma ancora non c'è la data

Decisi i candidati, manca la data. Le regionali calabresi si avvicinano, dopo l'ufficialità della candidature di Roberto Occhiuto e Maria Ventura (rispettivamente per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra) che si sono aggiunte a quelle di Luigi De Magistris ed Ernesto Magorno.

Da ricordare come le elezioni amministrative del 2021 riguarderanno 1.343 comuni, di cui 1.153 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 190 a regioni a statuto speciale. Si andrà alle urne in quasi tutte le principali città italiane: Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino

Le urne per le elezioni amministrative 2021 si apriranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, scontato l'accorpamento con le elezioni regionali in Calabria, necessarie dopo la prematura scomparsa della presidente Jole Santelli.

Si attendono segnali dal Governo in relazione alla data che vedrà i cittadini italiani recarsi alle urne, probabile che l'ufficialità arrivi nel mese di luglio. Una ipotesi concreta però c'è già. La volontà di avere un piano vaccinale il più avanzato possibile (e magari raggiunta l'immunità di gregge indicata dal Commissario Figliuolo per la fine di settembre) fa si che l'intenzione attuale del Governo sia quella di fissare le amministrative per domenica 10 e lunedi 11 ottobre, ultima data possibile per rispettare la forbice temporale prevista tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Se le indicazioni attuale saranno confermate, la Calabria martedi 12 ottobre conoscerà ufficialmente il nome del nuovo Governatore, che succederà al percorso di Jole Santelli e alla parentesi da facente funzioni di Nino Spirlì.