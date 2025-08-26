Regionali, si accendono i toni. Occhiuto sulla sanità: ‘I 5 Stelle hanno fatto disastri, stiano in silenzio’

"Se non avessi assunto 5000 persone e se non avessi assunto 400 medici cubani, oggi tutti gli ospedali della Calabria sarebbero chiusi. I 5 Stelle sono quelli di Cotticelli drogato", l'affondo di Occhiuto

Elezioni regionali in Calabria, come prevedibile la sanità sarà uno dei temi principali al centro del dibattito tra centrodestra e centrosinistra. Ieri erano arrivate la parole di Pasquale Tridico, candidato del campo largo: “In questi primi giorni di campagna elettorale quello che i calabresi invocano è la soluzione dei problemi della sanità perché non si possono curare. Abbiamo un sistema sanitario, un sistema di ospedali che in Calabria ci vorrebbe emergency.

Mi dicono prenditi cura del nostro sistema sanitario e del nostro sistema ospedaliero, che fa acqua da tutte le parti. La sanità è la nostra principale priorità perché l’Amministrazione regionale ha lasciato lacune enormi”, la parole di Tridico.

Non si è fatta attendere la risposta di Roberto Occhiuto (Qui il video). Attraverso un video postato sui social, Occhiuto ha evidenziato i passi avanti registrati dall’ospedale della Sibaritide e allo stesso tornato con la memoria alla tragicomica intervista rilasciata dall’allora commissario alla sanità in Calabria, Saverio Cotticelli, a La7 nel novembre 2020 .

“Questo è il nuovo ospedale della Sibaritide, vedete, manca poco così, poco così perché sia concluso, abitato da medici, da pazienti. Che bello, questa è una delle stanze del nuovo ospedale della Sibaritide. Guardate, è già montata, ci sono gli arredi, perché l’ospedale è a buon punto.



Qualche anno fa, quando mi sono insediato, era solo sulla carta, non c’era nulla, né questo, né quello di Vibo. Cosa c’era qualche anno fa? Ecco che cosa c’era”, le parole di Occhiuto, mentre riguarda rammaricato l’intervista di Cotticelli.



“Ma avete capito in che modo quei signori, quelli che dicevano che erano drogati, i 5 Stelle, hanno nominato, mi hanno lasciato la sanità? Non un investimento, non un euro di investimento in tutta la Calabria, non un’assunzione. 2500 persone sono andate in pensione mentre io diventavo commissario. Se non avessi assunto 5000 persone e se non avessi assunto 400 medici cubani, oggi tutti gli ospedali della Calabria sarebbero chiusi.



Questo per i disastri che hanno fatto quei signori, quelli che dicevano che erano drogati. Loro, i 5 Stelle, quelli che oggi parlano, hanno nominato queste persone. Abbiano almeno la compiacenza, l’onestà intellettuale, di fare silenzio”, conclude con il suo affondo Occhiuto.