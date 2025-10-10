Regionali, Noi Moderati sui seggi ‘in bilico’: ‘Non cambia nulla. Circolate false notizie’

Elezioni Regionali, Noi Moderati con una nota ‘va in soccorso’ del sindaco Giuseppe Falcomatà. Il partito di Maurizio Lupi, attraverso un post, ha chiarito rispetto alla vicenda della ripartizione dei seggi e la soglia di sbarramento al 4%, che potrebbe -secondo un incastro- mettere a rischio il seggio del Pd Collegio Sud del sindaco Falcomatà.

“Nulla cambia. Pur apprezzando il tentativo di molti improvvisati giuristi di accreditare tesi infondate circa l’interpretazione della legge elettorale che regola l’attribuzione dei seggi conseguenti alla recente competizione per l’elezione del Presidente (unico candidato della lista regionale) e del consiglio regionale della Calabria, non di altre regioni, che ha prodotto la circolazione di reiterare notizie tese ad ” avvelenare i pozzi”, si coglie l’occasione per trasmettere in allegato la sentenza del Tar Calabria su tali ipotesi, rammentato che il susseguirsi degli adeguamenti normativi nulla ha cambiato in tal senso se non il valore delle soglie di sbarramento. Tanto si doveva”, conclude Maurizio Vento, delegato delle liste circoscrizionali di NOI MODERATI.

Secondo quanto riportato dal partito di Lupi, nessun rischio quindi per il sindaco Falcomatà, almeno per quanto riguarda la questione della soglia di sbarramento. Rimarrebbe in campo solo l’ipotesi di un eventuale ricorso di Giusy Iemma, candidata Pd del Collegio Centro. La lista dem si è fermata infatti a circa 260 voti dal coefficiente del Pd Collegio Sud, premiando il sindaco ‘Highlander’.