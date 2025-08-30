Regionali, il primo sondaggio premia Occhiuto: netto vantaggio su Tridico

Regionali in Calabria, arrivano i primi sondaggi ma è scontro. Secondo un sondaggio dell’istituto Emg/Masia, realizzato tra il 22 e il 23 agosto su un campione di mille cittadini, il verdetto sarebbe netto: il governatore uscente Roberto Occhiuto (Forza Italia, centrodestra) otterrebbe il 60% delle preferenze, mentre l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, si fermerebbe al 37%.

Le liste per l’elezione regionale dovranno essere presentate entro il 6 settembre, 29 giorni prima dello svolgimento della competizione elettorale. Per Occhiuto ci saranno, FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, la lista del Presidente e una seconda lista civica. Per Tridico, Pd, Avs, Cinquestelle, Italia Viva, i riformisti e una possibile seconda lista civica. Azione, attraverso Carlo Calenda, ha tolto il simbolo dalla coalizione di centrosinistra, anche se i due consiglieri regionali uscenti saranno candidati con Tridico.