Elezioni Regionali, il ritorno di Spirlì: ‘Mi candido, la Calabria ha bisogno di gente onesta’

Nino Spirlì torna in campo. Dopo l’esperienza da presidente f.f. della Regione Calabria, a causa della prematura scomparsa di Jole Santelli, Spirlì ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni regionali, con l’appuntamento con le urne fissato per il 5 e 6 ottobre. Ad annunciarlo lo stesso Spirlì, attraverso i social.

“Sciogliamo le riserve anzitempo. La Calabria ha bisogno anche di noi, della gente semplice e leale. Onesta. Di chi sa cosa sia il sacrificio e la sofferenza. Voi ci siete veramente, Amiche e Amici miei?

Possiamo consegnare i nostri voti spontanei, e non quelli raccattati da servili galoppini in cerca di un posto sicuro in una struttura?

La Calabria deve veramente cambiare la musica sullo spartito. Mi affido a Voi”, scrive Spirlì sui social.