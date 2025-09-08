Regionali, Cannizzaro: ‘Avanti con la rivoluzione Calabria, vinceremo con un risultato bulgaro’ – VIDEO

Gizzeria Lido – In occasione della presentazione delle liste di Forza Italia, Occhiuto Presidente e Forza Azzurri, l’onorevole Francesco Cannizzaro ha ribadito la linea del centrodestra in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

«Da dove ripartire? Dalla continuità – ha dichiarato Cannizzaro – perché ci candidiamo a dare continuità a questa rivoluzione Calabria che è in corso, non si può arrestare».

L’esponente azzurro ha voluto ringraziare in particolare il governatore Roberto Occhiuto:

«Il Presidente della Regione attuale e futuro, grazie alla sua azione di governo, ha facilitato anche a me, in qualità di Segretario regionale di Forza Italia, la formazione delle liste. Il buon governo di Occhiuto ha reso attrattivo ancora schierarsi al fianco di Forza Italia e del centrodestra. Per questo siamo stati per alcune ore in overbooking, viste le tante richieste di professionisti, imprenditori e amministratori locali».

Cannizzaro ha poi sottolineato la composizione delle liste, definite rappresentative e radicate:

«Oltre ai nostri validissimi consiglieri regionali uscenti, abbiamo tanti sindaci, assessori comunali, consiglieri, imprenditori e professionisti che hanno deciso non solo di metterci la faccia, ma di dare un contributo per vincere le elezioni e continuare questa rivoluzione in Calabria».

Il deputato di Forza Italia ha concluso con un affondo sul competitor del centrosinistra: