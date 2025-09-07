Regionali, Occhiuto a Gizzeria: ‘Non temo nessuno, cdx unito e carico’ – VIDEO

Il presidente dimissionario Occhiuto lancia la sfida: "Ho deciso di accettare tutti i confronti, anche perché molte delle proposte contenute nel programma del candidato del Campo Largo sono cose che abbiamo già realizzato"

Gizzeria Lido, il presidente dimissionario della Regione Calabria e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, ha incontrato la stampa per presentare il suo programma in vista delle prossime regionali.

“Non temo nessuno – ha dichiarato – nel senso che con grande umiltà voglio fare questa campagna elettorale rendendo conto di ciò che ho fatto. Mostreremo i cantieri che prima non c’erano, opere che in passato erano solo sulla carta e che oggi sono realtà”.

I confronti con gli avversari

Occhiuto ha sottolineato la disponibilità a confrontarsi pubblicamente con i candidati:

“Di solito chi è in vantaggio non accetta confronti. Io invece ho deciso di accettarli tutti, anche perché molte delle proposte contenute nel programma del candidato del Campo Largo sono cose che abbiamo già realizzato. Probabilmente chi ha scritto quel programma o non era calabrese o non conosceva gli atti della Regione”.

Le liste e il centrodestra compatto

Il governatore ha poi toccato il tema della composizione delle liste:

“Guardando quelle del centrosinistra, mi pare fatte solo per garantire qualche posto in Consiglio a qualche dirigente. Noi invece ci presentiamo senza paura, con la convinzione di chi può andare tra i calabresi col sorriso e a testa alta. Altro che centrodestra freddo o colpito dallo scioglimento anticipato della legislatura: dimostriamo di essere carichi e uniti”.

Occhiuto elogia poi il lavoro di Francesco Cannizzaro:

“Devo riconoscere al coordinatore regionale, Francesco Cannizzaro, una grande abilità nel comporre la lista del partito e nel dare un contributo fondamentale alla formazione delle altre liste. La mia lista ‘Occhiuto Presidente’ vede dirigenti di Forza Italia di primo piano, ma anche candidature indipendenti di grande valore”.

“Storie coraggiose in lista”

Tra i nomi citati, Occhiuto ha ricordato la presenza di amministratori locali e figure con storie personali forti:

“Penso a una ‘Madre Coraggio’ che abbiamo candidato nella circoscrizione Sud a Reggio. Sono molto fiero di queste scelte e riconoscente verso tutti coloro che hanno deciso di stare al nostro fianco per continuare un lavoro che merita di essere portato avanti”.

In chiusura, Occhiuto ha ribadito:

“Questa campagna elettorale la affronteremo con entusiasmo, con la forza di una coalizione che si presenta unita e con la convinzione che i calabresi sappiano riconoscere quanto fatto in questi anni”.