Regionali in Calabria, doppie dimissioni per Roberto Occhiuto
21 Agosto 2025 - 15:01 | di Pasquale Romano
Roberto Occhiuto si è dimesso sia da commissario alla sanità calabrese che da commissario all’edilizia sanitaria. Questo quanto raccolto in questi minuti da fonti vicine al presidente dimissionario e ricandidato.
L’ipotesi era nell’aria da giorni, la decisione necessaria per non correre il rischio di ineleggibilità in caso di vittoria alle elezioni.
La guida della sanità calabrese ora è affidata ai due subcommissari, Ernesto Esposito e Jole Fantozzi.