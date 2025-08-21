Regionali in Calabria, doppie dimissioni per Roberto Occhiuto

L'ipotesi era nell'aria da giorni, la decisione necessaria per non correre il rischio di ineleggibilità in caso di vittoria alle elezioni

Roberto Occhiuto si è dimesso sia da commissario alla sanità calabrese che da commissario all’edilizia sanitaria. Questo quanto raccolto in questi minuti da fonti vicine al presidente dimissionario e ricandidato.

La guida della sanità calabrese ora è affidata ai due subcommissari, Ernesto Esposito e Jole Fantozzi.