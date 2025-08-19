Elezioni regionali, Rinascita Comune sostiene Muraca: ‘Prima dei partiti ci sono i calabresi, la battaglia è per loro’

Si è svolta a Reggio Calabria il 18 agosto 2025 la conferenza stampa di presentazione del sostegno dell’associazione politico-culturale Rinascita Comune alla candidatura di Giovanni Muraca alle prossime elezioni regionali.

L’incontro, moderato dal segretario Davide Grilletto, ha rappresentato il primo atto pubblico della campagna elettorale.

«Insieme per costruire futuro non è solo uno slogan, ma la sintesi del nostro progetto: insieme perché vogliamo costruire una rete di territori e persone, costruire futuro perché crediamo nella visione e nella concretezza di Giovanni Muraca», ha dichiarato Grilletto.

Il sostegno dei dirigenti e delle comunità locali

Il vicepresidente Antonino Quartuccio ha ricordato l’identità dell’associazione:

«Siamo nati per avvicinare i cittadini alla politica, con delegazioni territoriali che portano la voce delle comunità direttamente nel direttivo. Sosteniamo Giovanni Muraca perché rappresenta una politica del fare, libera e concreta, capace di dare risposte ai territori».

Numerosi delegati territoriali e amministratori locali hanno portato il proprio sostegno: Vincenzo Biondo (Cardeto), Dalila Oliva (San Ferdinando), Carmine Sgarlata (Scilla), Mimmo Barreca (Campo Calabro), Gianni Sarica (Platì), Claudio Saporito (Bianco), Nino Pedà (Motta San Giovanni), Santo Idone (Campo Calabro), Santo Bongani e Maria Ranieri (Reggio Calabria), Filippo Quartuccio (Reggio Calabria e delegato Cultura Città Metropolitana).

Sono state citate anche le comunità di Melito Porto Salvo, Bagnara, Delianuova, Villa San Giovanni, Lazzaro e altre realtà della provincia reggina.

Tutti hanno sottolineato i valori di coerenza, ascolto, legalità e concretezza incarnati da Muraca, ribadendo l’impegno soprattutto in tema di sanità e difesa dei diritti dei cittadini.

Le parole del presidente Vincenzo Saccà

Il presidente Vincenzo Saccà ha ribadito il ruolo di Rinascita Comune come laboratorio politico-culturale:

nato per avvicinare i cittadini alla politica,

creare partecipazione,

dare voce ai territori attraverso le delegazioni locali.

Ha evidenziato la forza del progetto nella rete di persone che lo compongono, unite da professionalità, esperienze e passione civile.

«Sosteniamo Muraca perché rappresenta una politica concreta, libera e coerente, distante da personalismi e vecchie logiche», ha affermato Saccà, sottolineando la serietà e l’impegno del consigliere regionale nelle battaglie sulla sanità e sui diritti.

Le dichiarazioni di Giovanni Muraca

Nel suo intervento conclusivo, Giovanni Muraca ha ringraziato l’associazione e i delegati territoriali per la fiducia:

«Il sostegno che sento intorno a me non è solo politico, ma umano. In questi venti mesi in Consiglio regionale ho cercato di rappresentare al meglio la nostra provincia, con battaglie sulla sanità e con un lavoro costante al fianco dei cittadini. La mia candidatura nasce dalla volontà di continuare questo percorso con coerenza, serietà e passione. Costruire futuro significa pensare ai giovani, al lavoro, alla sanità e alle infrastrutture. Io ci credo, e so che insieme possiamo farcela. Prima di tutto, dei partiti o delle varie coalizioni ci sono i calabresi. E noi la battaglia qui la faremo per i calabresi».

La conferenza si è chiusa con un applauso corale e con l’annuncio di nuove delegazioni di Rinascita Comune a Melicuccà e Delianuova.